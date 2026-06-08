Ciné club Sound of Metal Concert CINEMA LE SELECT Granville
Ciné club Sound of Metal Concert CINEMA LE SELECT Granville jeudi 25 juin 2026.
Granville
Ciné club Sound of Metal Concert
CINEMA LE SELECT 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25 23:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Dans le cadre de la séance du mois de juin, l’association Ciné Corsaire propose une soirée sur le thème de la fête de la musique.
Diffusion du film Sound of Metal en VOST (primé aux Oscars et BAFTA 2021) suivi d’un débat autour d’un verre puis l’artiste Mihlo proposera un set guitare/voix d’une heure pour clore cette soirée dédiée à la musique.
Tarif spécial sans gain pour l’association afin de rétribuer l’artiste. .
CINEMA LE SELECT 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 22 34 68 90 cinecorsaire@gmail.com
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English : Ciné club Sound of Metal Concert
L’événement Ciné club Sound of Metal Concert Granville a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Granville Terre et Mer
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