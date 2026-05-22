Exposition photographie Rue du Nord Granville
Exposition photographie Rue du Nord Granville lundi 8 juin 2026.
Granville
Exposition photographie
Rue du Nord Galerie du Roc, entrée par Rue du Nord Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-08 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-08
Le Photo Club du Pays granvillais présente son travail, couleur ou noir et blanc, sur des thèmes libres, où des silhouettes peuvent apparaitre sur un fond maritime, fugaces ou nonchalantes.
Ouvert de 14h à 18h. .
Rue du Nord Galerie du Roc, entrée par Rue du Nord Granville 50400 Manche Normandie +33 6 83 65 14 86 photoclubgranvillais@gmail.com
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English : Exposition photographie
L’événement Exposition photographie Granville a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer
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