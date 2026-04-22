Ciné-club sur le tour du monde des droits humains Sélestat
Ciné-club sur le tour du monde des droits humains Sélestat mardi 2 juin 2026.
Sélestat
Ciné-club sur le tour du monde des droits humains
36 route de Colmar Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Ciné-club avec projection le mardi au cinéma le Relief puis débat citoyen
Ciné débats Le tour du monde des droits humains avec le collectif pour le respect des droits humains.
02/06 Palestine 33, débat animé par Françoise de Turckheim, membre de la Cimade et du Collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine de Strasbourg .
36 route de Colmar Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 86 26 cidh@orange.fr
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English :
Ciné-club with Tuesday screenings at Le Relief cinema, followed by public debate
L’événement Ciné-club sur le tour du monde des droits humains Sélestat a été mis à jour le 2026-04-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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