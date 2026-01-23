Ciné-concert Serigny Belforêt-en-Perche

Début : 2026-06-13 18:00:00
Ciné-concert Faust de Murnau, improvisation au piano Tanguy Chauvel   .

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27  maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

