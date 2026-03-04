Ciné-concert « Conserveries de poissons – De l’atelier à l’usine », Les Arcs, Quéven

Ciné-concert « Conserveries de poissons – De l’atelier à l’usine » Dimanche 8 mars, 18h00 Les Arcs Morbihan

gratuit, au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T18:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T18:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:30:00+01:00

Ciné-concert à partir de films d’archives 1930 1960 roueéns dans les conserveries de Bretagne.

Montage du documentariste lain Pichon

Chants et musiques issus du répertoire collecté auprès des ouvrières, interprétés par un quatuor du Collectif L’Armée du Chalut (Brigitte Kloareg, Sylvie Guiner, Bernard Subert, Manu Pariselle – chant, clarinette,concertina, accordéon, shruti-box

Suivi d’échanges avec le réalisateur et les chanteurs.

Les Arcs 9 rue de la Gare 56530 Quéven Quéven 56530 Morbihan Bretagne 02 97 05 01 07 https://www.lesarcs.bzh/

©Alain Pichon