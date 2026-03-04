Ciné-concert « Conserveries de poissons – De l’atelier à l’usine », Les Arcs, Quéven
Ciné-concert « Conserveries de poissons – De l’atelier à l’usine » Dimanche 8 mars, 18h00 Les Arcs Morbihan
gratuit, au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-08T18:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:30:00+01:00
Fin : 2026-03-08T18:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:30:00+01:00
Ciné-concert à partir de films d’archives 1930 1960 roueéns dans les conserveries de Bretagne.
- Montage du documentariste lain Pichon
- Chants et musiques issus du répertoire collecté auprès des ouvrières, interprétés par un quatuor du Collectif L’Armée du Chalut (Brigitte Kloareg, Sylvie Guiner, Bernard Subert, Manu Pariselle – chant, clarinette,concertina, accordéon, shruti-box
Suivi d’échanges avec le réalisateur et les chanteurs.
Les Arcs 9 rue de la Gare 56530 Quéven Quéven 56530 Morbihan Bretagne 02 97 05 01 07 https://www.lesarcs.bzh/
