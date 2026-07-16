Ciné-Concert, Église Saint-Etienne, Brie-Comte-Robert

Informations pratiques

Ciné-Concert Samedi 19 septembre, 20h30 Église Saint-Etienne Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Ciné-concert : La Passion de Jeanne d’Arc (Carl Theodor Dreyer, 1928)

Dans l’écrin remarquable de l’église Saint-Étienne, le patrimoine cinématographique est mis à l’honneur avec la projection de La Passion de Jeanne d’Arc, mise en musique en direct par Éric Lebrun à l’orgue, concertiste, organiste titulaire de St Antoine des Quinze-Vingt (Paris 12), et professeur d’orgue au Conservatoire de St Maur des Fossés.

Les images du chef-d’œuvre du cinéma muet se mêleront aux sonorités de l’orgue de Brie pour offrir une expérience artistique et patrimoniale unique.

En 1ère partie, l’église Saint-Étienne vous dévoile ses secrets : une visite virtuelle commentée des lieux cachés et invisibles de ce trésor architectural.

Église Saint-Etienne 31 Rue de la Madeleine, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164050374 https://eglisedebrie.fr L’église Saint-Étienne est édifiée dès la fin du XIIe siècle jusqu’à la Renaissance, à côté de l’église primitive, sur l’emplacement du cimetière du haut Moyen-Âge. Toujours en activité, elle sert aujourd’hui d’église catholique paroissiale.

Ciné-concert *La Passion de Jeanne d’Arc* (Carl Theodor Dreyer, 1928)

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