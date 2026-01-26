Ciné-concert La croisière du navigator La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
Ciné-concert La croisière du navigator La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne mercredi 6 mai 2026.
Ciné-concert La croisière du navigator
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-05-06 19:30:00
Tout public
Ciné-concert
La croisière du navigator Mathieu Bauer Sylvain Cartigny
Mathieu Bauer nous invite à découvrir en musique et en image, l’un des plus beaux films de Buster Keaton La Croisière du navigator chef d’œuvre du burlesque à la fois poétique, inventif mais aussi empreint de ce comique mélancolique qui est si particulier à son œuvre. .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 50 99
