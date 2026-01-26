Ciné-concert La croisière du navigator La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Ciné-concert La croisière du navigator

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-05-06 19:30:00

fin : 2026-05-06

2026-05-06

Tout public

Ciné-concert

La croisière du navigator Mathieu Bauer Sylvain Cartigny

Mathieu Bauer nous invite à découvrir en musique et en image, l’un des plus beaux films de Buster Keaton La Croisière du navigator chef d’œuvre du burlesque à la fois poétique, inventif mais aussi empreint de ce comique mélancolique qui est si particulier à son œuvre. .

