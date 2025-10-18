Ciné-concert Pierre et le loup Serge Prokofiev Le Théâtre de Mâcon Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Ciné-concert Pierre et le loup Serge Prokofiev

Le Théâtre de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 18:30:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Présentation

Redécouvrez le célèbre conte musical de Sergueï Prokofiev à travers un ciné-concert captivant. L’Orchestre Symphonique de Mâcon interprète en direct cette partition intemporelle pour accompagner la projection du remarquable court-métrage d’animation de Suzie Templeton, couronné par un Oscar.

Dans cette adaptation visuelle poétique et audacieuse, réalisée en stop-motion (marionnettes animées image par image), la magie du cinéma donne une nouvelle dimension à l’œuvre. L’orchestre dialogue avec l’écran la flûte s’envole avec l’oiseau, le hautbois dodeline avec le canard, et les cors annoncent l’ombre menaçante du loup. C’est une expérience symphonique et immersive qui sublime la découverte des instruments de l’orchestre et renouvelle notre regard sur ce grand classique.

Distribution

Film d’animation Suzie Templeton (2009)

Orchestre Symphonique de Mâcon dir. David Hurpeau

Dans le cadre de Contes et Lumières. .

Le Théâtre de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 13 21 c.longepierre@mb-agglo.com

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English : Ciné-concert Pierre et le loup Serge Prokofiev

L’événement Ciné-concert Pierre et le loup Serge Prokofiev Mâcon a été mis à jour le 2026-08-31 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès