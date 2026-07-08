Bal du P’tit Vin Blanc Quais Lamartine Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Bal du P’tit Vin Blanc

Quais Lamartine Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05 23:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Le Bal du Petit Vin Blanc en est à sa 24ème édition

Avec l’Orchestre d’André Michollet, dans un esprit Guinguette avec Jambon à la Broche, Frites, tarte, fromages du Domaine des Poncétys et les vins des Orfèvres du vin.

Bal gratuit.

Le seul Bal Populaire de Mâcon, pour fêter la rentrée. .

Quais Lamartine Esplanade Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Bal du P’tit Vin Blanc

L’événement Bal du P’tit Vin Blanc Mâcon a été mis à jour le 2026-06-29 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès