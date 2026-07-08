Bal du P’tit Vin Blanc Quais Lamartine Mâcon
samedi 5 septembre 2026 · Quais Lamartine · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Bal du P’tit Vin Blanc
Quais Lamartine Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05 23:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Le Bal du Petit Vin Blanc en est à sa 24ème édition
Avec l’Orchestre d’André Michollet, dans un esprit Guinguette avec Jambon à la Broche, Frites, tarte, fromages du Domaine des Poncétys et les vins des Orfèvres du vin.
Bal gratuit.
Le seul Bal Populaire de Mâcon, pour fêter la rentrée. .
Quais Lamartine Esplanade Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal du P’tit Vin Blanc
L’événement Bal du P’tit Vin Blanc Mâcon a été mis à jour le 2026-06-29 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)
- Bulle sensorielle Médiathèque de Mâcon Mâcon 8 juillet 2026
- Atelier parents-enfants Découverte du musée Musée des Ursulines Mâcon 8 juillet 2026
- Visite guidée Animal ! Dans le secret de la nature Musée des Ursulines Mâcon 9 juillet 2026
- Atelier créatif en famille Foi d’animal ! Musée des Ursulines Mâcon 10 juillet 2026
- Visite guidée Métamorphoses du vivant ! Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon 12 juillet 2026