Ciné-conférence BOLIVIE, cultures et traditions L’Échiquier Pouzauges

Informations pratiques

Pouzauges

Ciné-conférence BOLIVIE, cultures et traditions

L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14 15:00:00

fin : 2027-01-14

Date(s) :

2027-01-14

Avec les conférences Altaïr, partez en voyage sans quitter votre siège, à la découverte des cultures et des paysages du monde entier ! La projection est suivie d’un moment d’échange avec les réalisateurs sur le monde, tel qu’ils l’ont vu !

Un regard sur les cultures, la beauté de notre planète et de celles et ceux qui la peuplent…

La musique jouée par les communautés indiennes du pays est le fil directeur de ce film … Au pays des Incas, les panoramas majestueux des eaux glacées du Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde forcent l’admiration. La nature hostile du grand désert de sel d’Uyuni, puis les immenses étendues de sable et de roche du sud Lipez laissent place à la fascination.

Les villes minières de Potosi et Oruro et la ville blanche de Sucre, les métropoles de La Paz et Santa Cruz remontent au temps de la conquête espagnole. Par ailleurs, les nombreux vestiges historiques et religieux rappellent la présence et la forte influence de l’Église sur ces contrées, notamment des missions jésuites.

À l’âge de 15 ans, Bernard BRUEL tombe dans la marmite de la flûte indienne , ensorcelé par cette vague de musiques venues de l’Amérique du Sud. Bercé par les images de Tintin et le temple du soleil , conquis par les exploits de Don Diego de la Vega et sous le charme de Zorro, il a toujours été amoureux de l’Amérique du Sud et en particulier de la Bolivie où il a effectué de très nombreux voyages.

En présence du réalisateur invité Bernard BRUEL. .

L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10 billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr

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English :

With Alta%E9Fr conferences, embark on a journey without leaving your seat to discover cultures and landscapes from around the world! The screening is followed by a discussion with the filmmakers about the world as they’ve seen it!

L’événement Ciné-conférence BOLIVIE, cultures et traditions Pouzauges a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges