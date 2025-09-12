CINÉ-CONFÉRENCE COMPOSTELLE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

CINÉ-CONFÉRENCE COMPOSTELLE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins jeudi 19 mars 2026.

Cinéjade 2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-03-19 14:30:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Connaissance du monde Compostelle, Chemin de vie

Jeudi 19 mars

Pauline WALD



À l'aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne stressante et se met à marcher seule en sac à dos, en partant d'Alsace, en direction de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Durant ses 4 mois de marche à travers la France et l'Espagne 2000 km à pied elle rencontre de nombreux pèlerins et leur demande ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin, et ce que cette aventure leur apporte. Besoin de reconnexion à soi dans un monde qui va trop vite, désir de challenge, de rencontres ou encore quête spirituelle chaque chemin est unique.



À propos du réalisateur

Pauline WALD

Après avoir travaillé sept ans dans le secteur bancaire, en quête de sens, Pauline quitte son travail pour marcher, de sa maison natale en Alsace jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est alors qu'un nouveau chemin s'offre à elle elle réalise le film Chemins de Vie et entreprend une tournée de projections. En parallèle, elle poursuit des études de psychologie et devient psychologue. Puis, elle écrit les livres « Marcher vers son essentiel » et « Enseignements de la montagne ». Aujourd'hui, elle accompagne des personnes à écrire leur propre livre.



