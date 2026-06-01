Ciné-Conférence | Epic: Elivis Presley in concert, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Ciné-Conférence | Epic: Elivis Presley in concert Vendredi 19 juin, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T19:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:30:00+02:00

Ciné-Conférence

19h

Conférence musicale

Histoire des courants musicaux par Bertrand Dupouy, conférencier, formateur et musicien.

Une conférence au restaurant du Fresnoy Le Plateau, rythmée par l’écoute d’extraits musicaux.

Cocktail offert sur présentation du billet de cinéma du film de 20h45.

20h45

EPIC: ELVIS PRESLEY IN CONCERT

De Baz Luhrmann

2025 | États-Unis, Australie | 1h36 | VOSTFR

Le film présente des images longtemps perdues de la résidence légendaire de Presley à Las Vegas dans les années 1970, mêlées à de rares images 16 mm d’Elvis en tournée, et à de précieux 8 mm provenant des archives de Graceland, ainsi qu’à des enregistrements d’Elvis racontant « sa version de l’histoire ».

En partenariat avec Heure exquise! et le restaurant Le Plateau.

Restauration possible sur réservation : 07 49 74 81 36 – leplateau@lefresnoy.net

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}] [{« link »: « mailto:leplateau@lefresnoy.net »}]

Conférence musicale suivi d’une diffusion. En partenariat avec Heure exquise! et le restaurant Le Plateau. Cinéma Musique

DR