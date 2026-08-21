Ciné-conférence : Nouvelle-Zélande, le joyau des antipodes, Espace Vie Locale, Saint-Aignan-Grandlieu

Informations pratiques

Ciné-conférence : Nouvelle-Zélande, le joyau des antipodes Jeudi 17 septembre, 18h30 Espace Vie Locale Loire-Atlantique

Plein : 5 € / Réduit : 2,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T23:59:00+02:00

Le documentariste Alain Basset vous propose de partir à la découverte de la Nouvelle-Zélande, de ses terres des antipodes où cohabitent descendants d’immigrants européens et maoris, partageant aujourd’hui une vie loin des tumultes du monde dans des espaces de liberté incroyables.

Tarifs : Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 2,50 €

Réservations : https://www.saint-aignan-grandlieu.fr

Espace Vie Locale 41 Rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-aignan-grandlieu.fr »}] [{« link »: « https://www.saint-aignan-grandlieu.fr »}]

Le documentariste Alain Basset vous propose de partir à la découverte de la Nouvelle-Zélande, jeudi 17 septembre à 18h30, à l’Espace vie locale, salle Paul Pouvreau.