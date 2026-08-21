Repair café + zone de gratuité, Salle de l’Héronnière, Saint-Aignan-Grandlieu

Informations pratiques

Repair café + zone de gratuité 18 et 19 septembre Salle de l’Héronnière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Repair café

Samedi 19 septembre de 9h à 12h – Salle de l’Héronnière

Rien ne se jette, tout se répare ! Le Repair café est un atelier de réparation collaboratif et solidaire. Une équipe de bénévoles bricoleurs et bidouilleurs accueille tous ceux qui ont des objets cassés ou abîmés et qui souhaitent les faire réparer pour leur redonner vie. Ils vous attendent autour de 4 pôles de réparation et d’échanges de savoirs :

Petit électroménager (grille-pain, bouilloire, aspirateur…)

Informatique (pc, ordinateur portable…)

Vélo

Couture / tricot (repriser, faire un ourlet, fermetures…)

Pour patienter, vous pourrez profiter d’un café et de gourmandises préparés par une association aignanaise et d’un espace coloriage pour les plus petits.

Appel à bénévoles : réparateurs /trices pour les repair cafés

Vous aimez bricoler, bidouiller, réparer des objets ? Du petit électroménager au vélo, en passant par la couture et l’informatique, il y en a pour tous les goûts et toutes les compétences ! Rejoignez l’aventure composée de réparation, d’entraide et de convivialité ! Infos : lcaudal@sagl.fr – 02 40 26 44 42.

Zone de gratuité

Donner : vendredi 18 septembre de 16h à 18h / Prendre : samedi 19 septembre de 9h à 12h – Salle de l’Héronnière

Donnez ce dont vous n’avez plus besoin. Prenez ce dont vous avez l’utilité !

Pour donner : vous avez des objets en bon état qui ne vous servent plus ? (déco, vaisselle, vêtements, jeux, livres…). Venez les déposer vendredi 18 septembre de 16h à 18h. La commune se réserve le droit de refuser tout objet en mauvais état ou non adapté à un dépôt en zone de gratuité.

Pour prendre : vous avez besoin d’objets et/ou vêtements ? Même si vous n’avez rien déposé, venez samedi 19 septembre de 9h à 12h.

Les objets restants seront donnés à une ressourcerie locale.

Gratuit, entrée libre.

Salle de l’Héronnière 1 rue du Pressoir 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:lcaudal@sagl.fr »}]

La nouvelle édition du Repair café et de la zone de gratuité aura lieu samedi 19 septembre de 9h à 12h à la salle de l’Héronnière de Saint-Aignan de Grand Lieu.