UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orthez

Ciné-conférence Ouverture des fêtes d’Orthez Résidence Domitys Les Clés d’Or Orthez

mardi 21 juillet 2026 · Résidence Domitys Les Clés d'Or · Orthez

Ciné-conférence Ouverture des fêtes d’Orthez Résidence Domitys Les Clés d’Or Orthez

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Résidence Domitys Les Clés d'Or
Adresse
4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Ciné-conférence Ouverture des fêtes d’Orthez

Résidence Domitys Les Clés d’Or 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Animée par Yves Pétriat , pour pourrez également participer à l’atelier du Cocktail du mois.   .

Résidence Domitys Les Clés d’Or 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-conférence Ouverture des fêtes d’Orthez

L’événement Ciné-conférence Ouverture des fêtes d’Orthez Orthez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)