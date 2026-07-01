Ciné-conférence Ouverture des fêtes d’Orthez Résidence Domitys Les Clés d’Or Orthez
mardi 21 juillet 2026 · Résidence Domitys Les Clés d'Or · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Ciné-conférence Ouverture des fêtes d’Orthez
Résidence Domitys Les Clés d’Or 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Animée par Yves Pétriat , pour pourrez également participer à l’atelier du Cocktail du mois. .
Résidence Domitys Les Clés d’Or 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00
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English : Ciné-conférence Ouverture des fêtes d’Orthez
L’événement Ciné-conférence Ouverture des fêtes d’Orthez Orthez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn
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