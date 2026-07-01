Ciné-conférence Ouverture des fêtes d’Orthez Résidence Domitys Les Clés d’Or Orthez

Informations pratiques

Orthez

Ciné-conférence Ouverture des fêtes d’Orthez

Résidence Domitys Les Clés d’Or 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Animée par Yves Pétriat , pour pourrez également participer à l’atelier du Cocktail du mois. .

Résidence Domitys Les Clés d’Or 4 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-conférence Ouverture des fêtes d’Orthez

L’événement Ciné-conférence Ouverture des fêtes d’Orthez Orthez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn