Ciné-conférence RWANDA, le paradis retrouvé L’Échiquier Pouzauges

Informations pratiques

Pouzauges

Ciné-conférence RWANDA, le paradis retrouvé

L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 15:00:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Avec les conférences Altaïr, partez en voyage sans quitter votre siège, à la découverte des cultures et des paysages du monde entier ! La projection est suivie d’un moment d’échange avec les réalisateurs sur le monde, tel qu’ils l’ont vu !

Un regard sur les cultures, la beauté de notre planète et de celles et ceux qui la peuplent …

Imaginez un pays où la place des femmes est la plus importante de tous les gouvernements du monde. Une société qui arrête toute circulation deux fois par mois pour faire du sport. Une population entière qui dédie le dernier vendredi du mois à embellir son environnement. Un endroit où tous déchets ou sacs de plastique sont inexistants. Un pays, le seul de son continent, à offrir l’assurance maladie à tous ses citoyens. Un peuple qui compte le plus haut taux de scolarité de tous les pays émergents du monde. Un pays classé le moins corrompu qui soit. C’est un pays qui est passé du pire au meilleur.

Il y a 25 ans, c’était l’un des pays les plus dangereux du monde, en référence au génocide des Tutsi. Aujourd’hui, c’est un exemple à suivre !

Charles Domingue est un réalisateur-caméraman et globe-trotter aguerri plus de 80 pays parcourus de par le monde ! Il a réalisé de nombreux films, documentaires, et séries télévisées devenant au fil du temps un véritable explorateur et expert dans l’art de sortir des sentiers battus. Après trois voyages au Rwanda pour filmer ses images, Charles Domingue raconte des histoires humaines, à travers le prisme de plusieurs thèmes, comme l’altruisme, la bienveillance ou la résilience.

En présence du réalisateur invité Charles DOMINGUE. .

L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10 billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr

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English :

With Alta%E9Fr conferences, embark on a journey without leaving your seat to discover cultures and landscapes from around the world! The screening is followed by a discussion with the filmmakers about the world as they’ve seen it!

L’événement Ciné-conférence RWANDA, le paradis retrouvé Pouzauges a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges