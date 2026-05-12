Ciné Coup de Cœur Les Climats dans le cadre du Festival Nadia & Lili Boulanger Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Ciné Coup de Cœur Les Climats dans le cadre du Festival Nadia & Lili Boulanger

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Festival Nadia & Lili Boulanger projection des Climats de Nuri Bilge Ceylan, vendredi 5 juin à 19h aux Cures Marines. Présentée par Julie Depardieu et Astrig Siranossian. 10 € 5 € adhérents.

Dans le cadre du Festival Nadia & Lili Boulanger, une soirée exceptionnelle est proposée le vendredi 5 juin à 19h aux Cures Marines, en partenariat avec Ciné Coup de Cœur.

Le festival s’ouvrira avec la projection du film Les Climats (2006) du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan, récompensé par la Palme d’Or à Cannes. La séance sera présentée par Julie Depardieu et Astrig Siranossian.

À travers le parcours d’Isa et Bahar, le film explore les bouleversements intérieurs d’un couple au fil des saisons. Entre mer, vent et neige, son esthétique contemplative et sa grande sensibilité aux éléments naturels résonnent pleinement avec la thématique Mer et Musique du festival.

Cette projection inaugure avec délicatesse et poésie un week-end placé sous le signe des émotions artistiques, créant un lien subtil entre le cinéma et les concerts à venir.

Tarifs 10 € · 5 € pour les adhérents. .

Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Ciné Coup de Cœur Les Climats dans le cadre du Festival Nadia & Lili Boulanger

Nadia & Lili Boulanger Festival: screening of Climates by Nuri Bilge Ceylan, Friday 5 June at 7pm at the Cures Marines. Presented by Julie Depardieu and Astrig Siranossian. 10 €5 for members.

L’événement Ciné Coup de Cœur Les Climats dans le cadre du Festival Nadia & Lili Boulanger Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Trouville