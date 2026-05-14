Journée Portes Ouvertes du CNTH Collecte au profit de l’AFM Téléthon Club Nautique de Trouville Hennequeville Trouville-sur-Mer
Journée Portes Ouvertes du CNTH Collecte au profit de l’AFM Téléthon Club Nautique de Trouville Hennequeville Trouville-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
Trouville-sur-Mer
Journée Portes Ouvertes du CNTH Collecte au profit de l’AFM Téléthon
Club Nautique de Trouville Hennequeville Boulevard Louis Bréguet Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Portes ouvertes au Club Nautique de Trouville Hennequeville, sam. 6 juin 2026 ! Catamaran, char à voile & activités nautiques gratuites, 10h-12h30 et 14h-17h. Collecte AFM Téléthon sur place. Digue des Roches Noires. Infos 02 31 88 13 59
Le Club Nautique de Trouville Hennequeville vous ouvre ses portes le samedi 6 juin 2026 pour une journée conviviale placée sous le signe de la découverte et de la solidarité.
De 10h00 à 12h30 puis de 14h00 à 17h00, venez découvrir gratuitement les activités nautiques proposées par le club, sous réserve de conditions météorologiques favorables. Au programme catamaran, char à voile et autres activités nautiques pour petits et grands.
Cette journée est également l’occasion de soutenir une belle cause une collecte sera organisée au profit de l’AFM Téléthon, avec une urne mise à disposition sur place.
Informations pratiques
Accueil Digue des Roches Noires, 14360 Trouville-sur-Mer
Renseignements et réservations 02 31 88 13 59
Une belle opportunité de découvrir les sports nautiques tout en participant à un moment solidaire au bord de mer. .
Club Nautique de Trouville Hennequeville Boulevard Louis Bréguet Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 13 59
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English : Journée Portes Ouvertes du CNTH Collecte au profit de l’AFM Téléthon
Open house at the Club Nautique de Trouville Hennequeville, Sat. 6 June 2026! Catamaran, sand yacht & free water sports activities, 10am-12.30pm and 2pm-5pm. AFM Téléthon collection on site. Digue des Roches Noires. Info: 02 31 88 13 59
L’événement Journée Portes Ouvertes du CNTH Collecte au profit de l’AFM Téléthon Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Trouville
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