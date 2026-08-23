Ciné de la Baie Aline Salle municipale Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Ciné de la Baie Aline

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film Aline de Valérie Lemercier.

Petite dernière d’une fratrie de 14 enfants, la petite Aline, qui vit dans un village du Québec, montre des dons précoces pour le chant. Le producteur Guy-Claude voit en elle un diamant brut. Il s’occupe de son aspect physique et de lui trouver de potentiels hits. Au fil du temps, Aline tombe amoureuse de son mentor.

​Excellent ! Tout y est ! Valérie Lemercier parvient à rendre hommage à la carrière de Céline Dion tout en y mettant son humour caractéristique. Jamais dans la moquerie mais toujours dans les soucis du détail et en se permettant quelques délires des plus délicieux. C’est un film sur l’amour, indéniablement !

L’Association CINE DE LA BAIE organise tout au long de l’année un CINE-CLUB, non seulement pour les résident(e)s de la commune de Plougasnou, mais également à destination des habitant(e)s des communes environnantes Saint-Jean-du-Doigt, Plouézoc’h, Lanmeur…

Ce Ciné-Club propose une douzaine de projections de films par an. La programmation est tournée vers la découverte de films de patrimoine, mais aussi de films des dernières années, riches, variés et souvent passés trop rapidement sur les écrans compte tenu de la baisse de la fréquentation des salles de cinéma observée depuis la pandémie. .

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

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L’événement Ciné de la Baie Aline Plougasnou a été mis à jour le 2026-08-23 par OT BAIE DE MORLAIX