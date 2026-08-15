Fresque collective à PED Local PED face à la mairie Plougasnou

samedi 29 août 2026 · Local PED face à la mairie · Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Fresque collective à PED

Local PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’association Projets Echanges et Développement vous propose un atelier pour créer une fresque collective en collage et peinture.

Activité ouverte à tous. .

Local PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70

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English :

L’événement Fresque collective à PED Plougasnou a été mis à jour le 2026-08-10 par OT BAIE DE MORLAIX