Fresque collective à PED Local PED face à la mairie Plougasnou
samedi 29 août 2026 · Local PED face à la mairie · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Fresque collective à PED
Local PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
L’association Projets Echanges et Développement vous propose un atelier pour créer une fresque collective en collage et peinture.
Activité ouverte à tous. .
Local PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70
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English :
L’événement Fresque collective à PED Plougasnou a été mis à jour le 2026-08-10 par OT BAIE DE MORLAIX
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