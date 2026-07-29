Concert musique forró brésilienne Kfé du Port Plougasnou
samedi 15 août 2026 · Kfé du Port · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Concert musique forró brésilienne
Kfé du Port 13 Rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Tournée Breizhilienne, Na Beira Do Mar, musique forró traditionnelle pour danser, vibrer et célébrer ! Le forró est à la fois un genre musical, une danse de couple festive et une pratique de bal populaire, originaires du Nord-Est du Brésil.
Plusieurs dates sont programmées sur Plougasnou entre le 07/08 et 15/08, à retrouver sur notre agenda en ligne. .
Kfé du Port 13 Rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58
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English :
L’événement Concert musique forró brésilienne Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-23 par OT BAIE DE MORLAIX
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