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AGENDA · Plougasnou

Concert musique forró brésilienne Kfé du Port Plougasnou

samedi 15 août 2026 · Kfé du Port · Plougasnou

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Kfé du Port
Adresse
13 Rue des Grands Viviers
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Concert musique forró brésilienne

Kfé du Port 13 Rue des Grands Viviers Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Tournée Breizhilienne, Na Beira Do Mar, musique forró traditionnelle pour danser, vibrer et célébrer ! Le forró est à la fois un genre musical, une danse de couple festive et une pratique de bal populaire, originaires du Nord-Est du Brésil.
Plusieurs dates sont programmées sur Plougasnou entre le 07/08 et 15/08, à retrouver sur notre agenda en ligne.   .

Kfé du Port 13 Rue des Grands Viviers Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58 

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English :

L’événement Concert musique forró brésilienne Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-23 par OT BAIE DE MORLAIX

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