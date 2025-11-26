Plougasnou

KermouloXXL au Café Marylène

Café Marylène Kermouster Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Marylène convie Pouppette et Tony2Soirée pour un Kermoulox version XXL et en chanson.

Bingo, quiz, blind test… tentez de remporter des lots !

Petite restauration sur place Entrée gratuite. .

Café Marylène Kermouster Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 52 97 13 90

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English : KermouloXXL au Café Marylène

L’événement KermouloXXL au Café Marylène Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX