KermouloXXL au Café Marylène Plougasnou
KermouloXXL au Café Marylène Plougasnou dimanche 16 août 2026.
Plougasnou
KermouloXXL au Café Marylène
Café Marylène Kermouster Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Marylène convie Pouppette et Tony2Soirée pour un Kermoulox version XXL et en chanson.
Bingo, quiz, blind test… tentez de remporter des lots !
Petite restauration sur place Entrée gratuite. .
Café Marylène Kermouster Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 52 97 13 90
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English : KermouloXXL au Café Marylène
L’événement KermouloXXL au Café Marylène Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX
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