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AGENDA · Plougasnou

Concert et danse swing Salle Municipale Plougasnou

samedi 19 septembre 2026 · Salle Municipale · Plougasnou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Municipale
Adresse
37 Rue de Primel
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Concert et danse swing

Salle Municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Un concert 100% swing pour passer une moment musical !

En première partie, OK Chorale vous embarque dans un répertoire Swing plein d’énergie, dirigé par Rob Mitchell et avec le groupe What’s Up en accompagnement.

Puis place à la danse en deuxième partie avec le groupe What’s Up? qui vous fera danser sur des rythmes jazz swing endiablés.

Petite restauration et buvette sur place.   .

Salle Municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 17 53 62 10 

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English :

L’événement Concert et danse swing Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BAIE DE MORLAIX

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