Concert et danse swing Salle Municipale Plougasnou
samedi 19 septembre 2026 · Salle Municipale · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Concert et danse swing
Salle Municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Un concert 100% swing pour passer une moment musical !
En première partie, OK Chorale vous embarque dans un répertoire Swing plein d’énergie, dirigé par Rob Mitchell et avec le groupe What’s Up en accompagnement.
Puis place à la danse en deuxième partie avec le groupe What’s Up? qui vous fera danser sur des rythmes jazz swing endiablés.
Petite restauration et buvette sur place. .
Salle Municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 17 53 62 10
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English :
L’événement Concert et danse swing Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BAIE DE MORLAIX
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