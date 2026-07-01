Performance piano et danse Ancienne colo EDF Plougasnou
vendredi 24 juillet 2026 · Ancienne colo EDF · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Performance piano et danse
Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
L’autre soi, performance piano et danse mêlant accords piano électro et rythmes flamencos par Marion Quéré et Alicé Daré.
Assiettes tapas proposées, et rémunération des musiciens au chapeau.
Un évènement organisé par le collectif Hors-pistes dans le cadre de son café-expo. .
Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 05 02 10 85
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English :
L’événement Performance piano et danse Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX
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