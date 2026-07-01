Performance piano et danse Ancienne colo EDF Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Performance piano et danse

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

L’autre soi, performance piano et danse mêlant accords piano électro et rythmes flamencos par Marion Quéré et Alicé Daré.

Assiettes tapas proposées, et rémunération des musiciens au chapeau.

Un évènement organisé par le collectif Hors-pistes dans le cadre de son café-expo. .

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 05 02 10 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Performance piano et danse Plougasnou a été mis à jour le 2026-07-13 par OT BAIE DE MORLAIX