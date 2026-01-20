Ciné de la Baie Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé Salle municipale des Fêtes Plougasnou
Ciné de la Baie Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé Salle municipale des Fêtes Plougasnou dimanche 29 mars 2026.
Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé de Bogdan Mureşanu.
Synopsis
20 décembre 1989. La Roumanie est au bord de la révolution. Les autorités préparent les festivités du Nouvel An comme si de rien n’était ou presque mais le vernis officiel commence à craquer. Dans l’effervescence de la contestation, six destins vont se croiser au fil d’une journée pas comme les autres. Jusqu’à la chute de Ceaușescu et de son régime. .
Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 09 78 60 77
