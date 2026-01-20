Ciné de la Baie Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé Salle municipale des Fêtes Plougasnou

Ciné de la Baie Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé de Bogdan Mureşanu.

Synopsis

20 décembre 1989. La Roumanie est au bord de la révolution. Les autorités préparent les festivités du Nouvel An comme si de rien n’était ou presque mais le vernis officiel commence à craquer. Dans l’effervescence de la contestation, six destins vont se croiser au fil d’une journée pas comme les autres. Jusqu’à la chute de Ceaușescu et de son régime. .

