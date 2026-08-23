Ciné de la Baie Deviens génial Salle municipale Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Ciné de la Baie Deviens génial

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 17:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film Deviens génial de Léo Grandperret. Séance en présence de personnalités invitées.

Mathias est prof et vient enfin d’obtenir sa mutation dans le collège de sa fille. Pourtant à peine arrivé on lui apprend que sa classe d’allemand va fermer, faute d’inscrits. Il décide alors d’organiser un voyage en Allemagne pour motiver les adolescents à choisir la langue et pour le financer, il fait appel à Iris, la responsable du comité de jumelage local. Le hic, c’est que Mathias est prof d’espagnol. Entre un Mathias qui ne parle pas un mot d’allemand, des ados en souffrance et une Iris irrationnelle, le voyage scolaire va prendre des allures de gigantesque chaos. Pourtant, rien ne pourra l’empêcher de devenir le père que sa fille n’attend plus… et pour arriver à ses fins, il va devoir devenir génial !

L’Association CINE DE LA BAIE organise tout au long de l’année un CINE-CLUB, non seulement pour les résident(e)s de la commune de Plougasnou, mais également à destination des habitant(e)s des communes environnantes Saint-Jean-du-Doigt, Plouézoc’h, Lanmeur…

Ce Ciné-Club propose une douzaine de projections de films par an. La programmation est tournée vers la découverte de films de patrimoine, mais aussi de films des dernières années, riches, variés et souvent passés trop rapidement sur les écrans compte tenu de la baisse de la fréquentation des salles de cinéma observée depuis la pandémie. .

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné de la Baie Deviens génial Plougasnou a été mis à jour le 2026-08-23 par OT BAIE DE MORLAIX