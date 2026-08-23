Ciné de la Baie Her Salle municipale Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Ciné de la Baie Her

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 17:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film Her de Spike Jonze, Oscar du meilleur scénario original. Séance en présence de personnalités invitées.

En 2025 à Los Angeles, Théodore travaille pour un site web comme écrivain public, rédigeant des lettres manuscrites de toutes sortes familiales, amoureuses, etc. pour d’autres. Son épouse Catherine et lui ont rompu depuis bientôt un an, mais il ne se décide pas à signer les papiers du divorce.

L’Association CINE DE LA BAIE organise tout au long de l’année un CINE-CLUB, non seulement pour les résident(e)s de la commune de Plougasnou, mais également à destination des habitant(e)s des communes environnantes Saint-Jean-du-Doigt, Plouézoc’h, Lanmeur…

Ce Ciné-Club propose une douzaine de projections de films par an. La programmation est tournée vers la découverte de films de patrimoine, mais aussi de films des dernières années, riches, variés et souvent passés trop rapidement sur les écrans compte tenu de la baisse de la fréquentation des salles de cinéma observée depuis la pandémie. .

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Ciné de la Baie Her Plougasnou a été mis à jour le 2026-08-23 par OT BAIE DE MORLAIX