Ciné de la Baie L’affaire Bojarski Salle municipale Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Ciné de la Baie L’affaire Bojarski

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 17:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film L’affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé. Séance en présence de personnalités invitées.

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l’inspecteur Mattei, meilleur flic de France.

L’Association CINE DE LA BAIE organise tout au long de l’année un CINE-CLUB, non seulement pour les résident(e)s de la commune de Plougasnou, mais également à destination des habitant(e)s des communes environnantes Saint-Jean-du-Doigt, Plouézoc’h, Lanmeur…

Ce Ciné-Club propose une douzaine de projections de films par an. La programmation est tournée vers la découverte de films de patrimoine, mais aussi de films des dernières années, riches, variés et souvent passés trop rapidement sur les écrans compte tenu de la baisse de la fréquentation des salles de cinéma observée depuis la pandémie. .

Salle municipale 37 Rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Ciné de la Baie L’affaire Bojarski Plougasnou a été mis à jour le 2026-08-23 par OT BAIE DE MORLAIX