Ciné-débat au cœur d’une restauration Cinéma Le Sélect Granville

Ciné-débat au cœur d’une restauration

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

Date(s) :

2026-03-13

De la dépose des cloches à la restauration des dorures, des vitraux et des fresques, la cathédrale Saint-Véran se révèle comme un immense chantier vivant. Tailleur de pierre, doreur, électricien, maître-verrier, archéologue autant de mains et de regards qui façonnent, pas à pas, la mémoire des siècles.

Documentaire, 1h26, de Thierry Jourdan

La séance sera en présence de Ryszard Zurek, restaurateur d’art. .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-débat au cœur d’une restauration

L’événement Ciné-débat au cœur d’une restauration Granville a été mis à jour le 2026-02-21 par OTGTM BIT Granville