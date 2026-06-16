Ciné Débat et méditation cinéma la bobine Pontchâteau
Ciné Débat et méditation cinéma la bobine Pontchâteau vendredi 19 juin 2026.
Pontchâteau
Ciné Débat et méditation
cinéma la bobine Place de la gare Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 20:00:00
Date(s) :
2026-06-19
SUR LE CHEMIN L’ART DE LÂCHER PRISE SANS ABANDONNER
Vendredi 19 juin 20H00
Documentaire suivi d’un échange avec une représentante de TERGAR Rennes et d’une séance de méditation. .
cinéma la bobine Place de la gare Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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L’événement Ciné Débat et méditation Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44
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