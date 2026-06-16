Ciné Débat et méditation cinéma la bobine Pontchâteau vendredi 19 juin 2026.

Pontchâteau

Ciné Débat et méditation

cinéma la bobine Place de la gare Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

SUR LE CHEMIN L’ART DE LÂCHER PRISE SANS ABANDONNER

Vendredi 19 juin 20H00

Documentaire suivi d’un échange avec une représentante de TERGAR Rennes et d’une séance de méditation. .

cinéma la bobine Place de la gare Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Ciné Débat et méditation Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44