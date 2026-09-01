Informations pratiques

Langogne

CINÉ DÉBAT ET SI ON LEVAIT LES YEUX

1 Quai du Langouyrou Langogne Lozère

Tarif : 5.5 – 5.5 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Ciné débat du documentaire de Gilles VERNET Et si on levait les yeux .

Une projection du film suivie d’un temps de parole avec le public.

Ce documentaire de 52 minutes plonge le spectateur dans une réalité immersive où il est question du sens. Il traite des dangers de la surexposition des enfants …

Une expérience unique menée par un instituteur réalisateur et sa classe de CM2.

Ciné débat du documentaire de Gilles VERNET Et si on levait les yeux .

Une projection du film suivie d’un temps de parole avec le public.

Ce documentaire de 52 minutes plonge le spectateur dans une réalité immersive où il est question du sens. Il traite des dangers de la surexposition des enfants …

Une expérience unique menée par un instituteur réalisateur et sa classe de CM2. Pendant 1 an, Gilles Vernet va échanger avec ses élèves, leurs parents et des spécialistes sur la place des écrans dans notre société, avant de les emmener pour 10 jours de déconnexion en pleine nature. .

1 Quai du Langouyrou Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75

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English :

Post-screening discussion of Gilles Vernet’s documentary Et si on levait les yeux (What If We Looked Up?).

A screening of the film followed by a discussion with the audience.

This 52-minute documentary immerses viewers in a reality that explores the meaning of life. It addresses the dangers of children’s overexposure…

A unique experiment led by a teacher-filmmaker and his fifth-grade class.

L’événement CINÉ DÉBAT ET SI ON LEVAIT LES YEUX Langogne a été mis à jour le 2026-08-25 par 48-OT Langogne