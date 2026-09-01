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AGENDA · Langogne

FOIRE AUX CHEVAUX Langogne

samedi 12 septembre 2026 · Langogne

FOIRE AUX CHEVAUX Langogne

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Ville
48300 Langogne
Département
Lozère
Tarif
20 20 Adulte

Langogne

FOIRE AUX CHEVAUX

Langogne Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:30:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez passer une journée conviviale et découvrir le monde du cheval au cœur de la Lozère.
Foire aux chevaux & Équidés Chevaux de trait, chevaux de selle, poulains et poneys (achats, ventes, échanges et rencontres).
Concours Modèle et Allure Admirez les plus beaux chevaux de trait de la région !
Marché de producteurs locaux.
Buvette et repas le midi (sur rés).
Grande foire et concours de chevaux, le rendez-vous incontournable des passionnés d’équidés et des amoureux de la nature revient !
Venez passer une journée conviviale et découvrir le monde du cheval au cœur de la Lozère.
Au programme de la journée
Foire aux chevaux & Équidés Chevaux de trait, chevaux de selle, poulains et poneys (achats, ventes, échanges et rencontres).
Concours Modèle et Allure Admirez les plus beaux chevaux de trait de la région !
Marché de producteurs locaux.
Événement ouvert à tous !
Restauration sur place Buvette toute la journée.
Repas le midi à la Salle Polyvalente (20€ vin compris)
Au Menu Charcuterie, Bœuf Bourguignon, Purée, Fromage & Fondant aux myrtilles.
Informations & Réservations
Inscription obligatoire pour la foire (éleveurs/exposants)
⁠06 43 69 90 41⁠ (Animaux en règle sanitaire requis)
Réservation pour le repas du midi
⁠06 62 64 03 49⁠ ou ⁠06 75 60 37 60⁠
Organisé par L’Association des Chevaux de Traits et Autres Équidés.   .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 43 69 90 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come spend a fun-filled day and discover the world of horses in the heart of Lozère.
Horse & Equipment Fair: Draft horses, riding horses, foals, and ponies (buying, selling, trading, and socializing).
Conformation and Gait Competition: Admire the region’s most beautiful draft horses!
Local farmers’ market.
Refreshments and lunch (by reservation).

L’événement FOIRE AUX CHEVAUX Langogne a été mis à jour le 2026-08-18 par 48-OT Langogne

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