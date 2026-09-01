FOIRE AUX CHEVAUX Langogne
samedi 12 septembre 2026 · Langogne
Informations pratiques
Langogne
FOIRE AUX CHEVAUX
Langogne Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:30:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez passer une journée conviviale et découvrir le monde du cheval au cœur de la Lozère.
Foire aux chevaux & Équidés Chevaux de trait, chevaux de selle, poulains et poneys (achats, ventes, échanges et rencontres).
Concours Modèle et Allure Admirez les plus beaux chevaux de trait de la région !
Marché de producteurs locaux.
Buvette et repas le midi (sur rés).
Grande foire et concours de chevaux, le rendez-vous incontournable des passionnés d’équidés et des amoureux de la nature revient !
Venez passer une journée conviviale et découvrir le monde du cheval au cœur de la Lozère.
Au programme de la journée
Foire aux chevaux & Équidés Chevaux de trait, chevaux de selle, poulains et poneys (achats, ventes, échanges et rencontres).
Concours Modèle et Allure Admirez les plus beaux chevaux de trait de la région !
Marché de producteurs locaux.
Événement ouvert à tous !
Restauration sur place Buvette toute la journée.
Repas le midi à la Salle Polyvalente (20€ vin compris)
Au Menu Charcuterie, Bœuf Bourguignon, Purée, Fromage & Fondant aux myrtilles.
Informations & Réservations
Inscription obligatoire pour la foire (éleveurs/exposants)
06 43 69 90 41 (Animaux en règle sanitaire requis)
Réservation pour le repas du midi
06 62 64 03 49 ou 06 75 60 37 60
Organisé par L’Association des Chevaux de Traits et Autres Équidés. .
Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 43 69 90 41
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English :
Come spend a fun-filled day and discover the world of horses in the heart of Lozère.
Horse & Equipment Fair: Draft horses, riding horses, foals, and ponies (buying, selling, trading, and socializing).
Conformation and Gait Competition: Admire the region’s most beautiful draft horses!
Local farmers’ market.
Refreshments and lunch (by reservation).
L’événement FOIRE AUX CHEVAUX Langogne a été mis à jour le 2026-08-18 par 48-OT Langogne
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