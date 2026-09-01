Informations pratiques

Langogne

FOIRE AUX CHEVAUX

Langogne Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:30:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez passer une journée conviviale et découvrir le monde du cheval au cœur de la Lozère.

Foire aux chevaux & Équidés Chevaux de trait, chevaux de selle, poulains et poneys (achats, ventes, échanges et rencontres).

Concours Modèle et Allure Admirez les plus beaux chevaux de trait de la région !

Marché de producteurs locaux.

Buvette et repas le midi (sur rés).

Grande foire et concours de chevaux, le rendez-vous incontournable des passionnés d’équidés et des amoureux de la nature revient !

Venez passer une journée conviviale et découvrir le monde du cheval au cœur de la Lozère.

Au programme de la journée

Foire aux chevaux & Équidés Chevaux de trait, chevaux de selle, poulains et poneys (achats, ventes, échanges et rencontres).

Concours Modèle et Allure Admirez les plus beaux chevaux de trait de la région !

Marché de producteurs locaux.

Événement ouvert à tous !

Restauration sur place Buvette toute la journée.

Repas le midi à la Salle Polyvalente (20€ vin compris)

Au Menu Charcuterie, Bœuf Bourguignon, Purée, Fromage & Fondant aux myrtilles.

Informations & Réservations

Inscription obligatoire pour la foire (éleveurs/exposants)

⁠06 43 69 90 41⁠ (Animaux en règle sanitaire requis)

Réservation pour le repas du midi

⁠06 62 64 03 49⁠ ou ⁠06 75 60 37 60⁠

Organisé par L’Association des Chevaux de Traits et Autres Équidés. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 43 69 90 41

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English :

Come spend a fun-filled day and discover the world of horses in the heart of Lozère.

Horse & Equipment Fair: Draft horses, riding horses, foals, and ponies (buying, selling, trading, and socializing).

Conformation and Gait Competition: Admire the region’s most beautiful draft horses!

Local farmers’ market.

Refreshments and lunch (by reservation).

L’événement FOIRE AUX CHEVAUX Langogne a été mis à jour le 2026-08-18 par 48-OT Langogne