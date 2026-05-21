BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS Langogne
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS Langogne mardi 15 septembre 2026.
Langogne
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
11 Boulevard De Gaulle Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:30:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Vous vous êtes installés sur une des communes de la Communauté de communes du Haut-Allier Margeride depuis 2025 à aujourd’hui… que vous soyez étudiant, salarié, porteur de projet, entrepreneur, en recherche d’emploi… Venez à la rencontre des élus, découvrir les différents services à la population, la présentation du territoire et partager le verre de l’amitié autour de nos produits du terroir
Vous vous êtes installés sur une des communes de la Communauté de communes du Haut-Allier Margeride depuis 2025 à aujourd’hui… que vous soyez étudiant, salarié, porteur de projet, entrepreneur, en recherche d’emploi… Venez à la rencontre des élus, découvrir les différents services à la population, la présentation du territoire et partager le verre de l’amitié autour de nos produits du terroir.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme, de votre Mairie, de la Médiathèque ou de la Communauté de communes. .
11 Boulevard De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75 langogne@langogne.com
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English :
If you’ve settled in one of the communes of the Communauté de communes du Haut-Allier Margeride between 2025 and the present day… whether you’re a student, employee, project owner, entrepreneur or job seeker… Come and meet the elected representatives, find out about the various services available to the population, learn about the territory and share a glass of friendship over our local produce
L’événement BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS Langogne a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT Langogne
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