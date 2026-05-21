Langogne

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

11 Boulevard De Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Vous vous êtes installés sur une des communes de la Communauté de communes du Haut-Allier Margeride depuis 2025 à aujourd’hui… que vous soyez étudiant, salarié, porteur de projet, entrepreneur, en recherche d’emploi… Venez à la rencontre des élus, découvrir les différents services à la population, la présentation du territoire et partager le verre de l’amitié autour de nos produits du terroir

Vous vous êtes installés sur une des communes de la Communauté de communes du Haut-Allier Margeride depuis 2025 à aujourd’hui… que vous soyez étudiant, salarié, porteur de projet, entrepreneur, en recherche d’emploi… Venez à la rencontre des élus, découvrir les différents services à la population, la présentation du territoire et partager le verre de l’amitié autour de nos produits du terroir.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme, de votre Mairie, de la Médiathèque ou de la Communauté de communes. .

11 Boulevard De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75 langogne@langogne.com

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English :

If you’ve settled in one of the communes of the Communauté de communes du Haut-Allier Margeride between 2025 and the present day… whether you’re a student, employee, project owner, entrepreneur or job seeker… Come and meet the elected representatives, find out about the various services available to the population, learn about the territory and share a glass of friendship over our local produce

L’événement BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS Langogne a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT Langogne