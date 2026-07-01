UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Langogne

OFF FESTIV’ALLIER Langogne

vendredi 31 juillet 2026 · Langogne

OFF FESTIV’ALLIER Langogne

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
Place René Aurand
Ville
48300 Langogne
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Enfant

Langogne

OFF FESTIV’ALLIER

Place René Aurand Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

OFF Festiv’Allier avec un spectacle théâtre de rue La Traversée par l’Association La Paillasse.
OFF Festiv’Allier avec un spectacle théâtre de rue La Traversée par l’Association La Paillasse.   .

Place René Aurand Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71  associationlapaillasse@gmail.com

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English :

OFF Festiv’Allier, featuring a street theater performance titled La Traversée by the La Paillasse Association.

L’événement OFF FESTIV’ALLIER Langogne a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT Langogne

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