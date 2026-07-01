OFF FESTIV’ALLIER Langogne
vendredi 31 juillet 2026 · Langogne
Informations pratiques
Langogne
OFF FESTIV’ALLIER
Place René Aurand Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
OFF Festiv’Allier avec un spectacle théâtre de rue La Traversée par l’Association La Paillasse.
OFF Festiv’Allier avec un spectacle théâtre de rue La Traversée par l’Association La Paillasse. .
Place René Aurand Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 associationlapaillasse@gmail.com
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English :
OFF Festiv’Allier, featuring a street theater performance titled La Traversée by the La Paillasse Association.
L’événement OFF FESTIV’ALLIER Langogne a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT Langogne
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