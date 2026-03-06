40ÈME VIDE GRENIERS FOIRE DE LA FÊTE DE LANGOGNE Langogne
40ÈME VIDE GRENIERS FOIRE DE LA FÊTE DE LANGOGNE Langogne lundi 3 août 2026.
40ÈME VIDE GRENIERS FOIRE DE LA FÊTE DE LANGOGNE
Centre ville Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
2026-08-03
L’Association Rêves d’enfants organise un grand vide greniers, brocante foire à tout, à l’occasion de Langogne en fête.
Venez dénicher la perle rare…
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Centre ville Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com
English :
The Association Rêves d’enfants (Children’s Dreams) is organizing a huge garage sale and flea market to coincide with Langogne en fête.
Come and find the rare pearl…
Registration required at the Tourist Office.
L’événement 40ÈME VIDE GRENIERS FOIRE DE LA FÊTE DE LANGOGNE Langogne a été mis à jour le 2026-03-04 par 48-OT Langogne