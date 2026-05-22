Langogne

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET MOULINS

Route des Choisinets Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et Moulins, visite libre ou accompagnée avec un pique-nique tiré du sac.

À partir de 14H30, Fresque Du Climat animée par Bénédicte VARVAT.

Explorez les enjeux climatiques pour mieux agir !

Inscription recommandée auprès de l’office du tourisme de Langogne.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et Moulins, visite libre ou accompagnée avec un pique-nique tiré du sac.

À partir de 14H30, Fresque Du Climat animée par Bénédicte VARVAT.

Explorez les enjeux climatiques pour mieux agir !

Pour mieux comprendre le fonctionnement, l’ampleur et la complexité des enjeux liés aux changements climatiques afin de se les approprier et agir sans culpabilisation.

Pour découvrir les mesures les plus efficientes à mettre en œuvre pour améliorer votre bilan carbone sans chambouler votre quotidien.

C’est gratuit ou don libre.

Inscription recommandée auprès de l’office du tourisme de Langogne. .

Route des Choisinets Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Journées du Patrimoine de Pays et Moulins, self-guided or guided tour with picnic lunch.

From 2.30 pm, Climat Fresco animated by Bénédicte VARVAT.

Explore climate issues and take action!

Registration recommended at the Langogne tourist office.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET MOULINS Langogne a été mis à jour le 2026-05-20 par 48-OT Langogne