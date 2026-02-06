BALADES URBAINES Langogne

BALADES URBAINES

11 bd De Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-01

Venez découvrir, gratuitement, la ville millénaire de Langogne, à l’occasion d’une des balades, tout public, que nous vous proposons 3 jours par semaine, avec notre passeur d’histoires locales Monsieur CHAIZE, qui vous amènera de ruelles en places à la découverte de notre patrimoine.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Langogne Margeride Grand Lac de Naussac.

11 bd De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the thousand-year-old town of Langogne, free of charge, on one of the public walks we offer 3 days a week, with our local history guide Monsieur CHAIZE, who will take you from alley to square to discover our heritage.

Reservations required at the Langogne Margeride Grand Lac de Naussac Tourist Office.

