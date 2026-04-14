Visite de la Filature, Filature des Calquières, Langogne

Visite de la Filature 26 et 27 juin Filature des Calquières Lozère

7€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Petits et grands partent à la découverte de la transformation de la laine, du mouton à l’écheveau prêt à tricoter.

4 espaces à vivre et à découvrir : musée vivant, cinéma dynamique, boutique et galerie d’exposition.

Les animateurs vous déroulent le fil de l’histoire… Une belle visite interactive, ludique et historique

Filature des Calquières 23 rue des calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie [{« type »: « email », « value »: « musee-filature@mairie-langogne.fr »}]

Visite d’une filature de laine de XIX siècle laine moulin filature

Filature des Calquières