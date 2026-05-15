THE AR’AMIS SHOW Langogne
THE AR’AMIS SHOW Langogne samedi 20 juin 2026.
Langogne
THE AR’AMIS SHOW
Pré de la Foire Langogne Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La troupe de théâtre amateur Les Ar’Amis présentent The Ar’Amis Show avec trois représentations.
Barbaou par le Club théâtre de l’école Marthe Dupeyron de Rocles
Le Mystère de M. Clark par les Ar’Akdis.
Eeeeet….Action ! par Les Ar’Amis, mise en scène de Romain Fortier.
Buvette et buffet partagé.
La troupe de théâtre amateur Les Ar’Amis présentent The Ar’Amis Show avec trois représentations.
Barbaou par le Club théâtre de l’école Marthe Dupeyron de Rocles
Le Mystère de M. Clark par les Ar’Akdis.
Eeeeet….Action ! par Les Ar’Amis, mise en scène de Romain Fortier.
Buvette et buffet partagé. .
Pré de la Foire Langogne 48300 Lozère Occitanie lesaramis@gmail.com
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English :
Les Ar’Amis amateur theater troupe presents The Ar’Amis Show with three performances.
Barbaou by the Club théâtre de l’école Marthe Dupeyron de Rocles
Le Mystère de M. Clark by the Ar’Akdis.
Eeeeet….Action! by Les Ar’Amis, directed by Romain Fortier.
Refreshment bar and shared buffet.
L’événement THE AR’AMIS SHOW Langogne a été mis à jour le 2026-05-15 par 48-OT Langogne
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