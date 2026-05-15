Langogne

THE AR’AMIS SHOW

Pré de la Foire Langogne Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La troupe de théâtre amateur Les Ar’Amis présentent The Ar’Amis Show avec trois représentations.

Barbaou par le Club théâtre de l’école Marthe Dupeyron de Rocles

Le Mystère de M. Clark par les Ar’Akdis.

Eeeeet….Action ! par Les Ar’Amis, mise en scène de Romain Fortier.

Buvette et buffet partagé.

La troupe de théâtre amateur Les Ar’Amis présentent The Ar’Amis Show avec trois représentations.

Barbaou par le Club théâtre de l’école Marthe Dupeyron de Rocles

Le Mystère de M. Clark par les Ar’Akdis.

Eeeeet….Action ! par Les Ar’Amis, mise en scène de Romain Fortier.

Buvette et buffet partagé. .

Pré de la Foire Langogne 48300 Lozère Occitanie lesaramis@gmail.com

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English :

Les Ar’Amis amateur theater troupe presents The Ar’Amis Show with three performances.

Barbaou by the Club théâtre de l’école Marthe Dupeyron de Rocles

Le Mystère de M. Clark by the Ar’Akdis.

Eeeeet….Action! by Les Ar’Amis, directed by Romain Fortier.

Refreshment bar and shared buffet.

L’événement THE AR’AMIS SHOW Langogne a été mis à jour le 2026-05-15 par 48-OT Langogne