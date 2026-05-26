Langogne

FÊTE DE LA MUSIQUE LANGOGNE EN CHANTANT

Parking Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de la fête de la musique, l’Association Langogne en Chantant proposeront un concert avec un répertoire majoritairement de variétés françaises d’hier et d’aujourd’hui, ponctué de quelques titres internationaux.

Pour profiter pleinement de cette soirée, des chaises seront installées sur la pelouse pour vous accueillir.

A l’occasion de la fête de la musique, l’Association Langogne en Chantant proposeront un concert avec un répertoire majoritairement de variétés françaises d’hier et d’aujourd’hui, ponctué de quelques titres internationaux.

Pour profiter pleinement de cette soirée, des chaises seront installées sur la pelouse pour vous accueillir. .

Parking Langogne 48300 Lozère Occitanie langogneenchantant@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the Fête de la Musique, the Association Langogne en Chantant will be offering a concert with a repertoire mainly of French variety songs, past and present, punctuated by a few international titles.

Chairs will be set up on the lawn for your enjoyment.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE LANGOGNE EN CHANTANT Langogne a été mis à jour le 2026-05-26 par 48-OT Langogne