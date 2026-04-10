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VIDE GRENIERS Langogne

VIDE GRENIERS Langogne

VIDE GRENIERS Langogne samedi 4 juillet 2026.

Ville : 48300 Langogne

Département : Lozère

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 1.5 1.5 Adulte

Langogne

VIDE GRENIERS

Langogne Lozère

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04

L’association Rêves d’Enfants propose un vide-greniers tout les samedis matins jour de marché.
Les bénéfices seront reversés au profit des enfants malades.
Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de Langogne Margeride Grand Lac de Naussac.
L’association Rêves d’Enfants propose un vide-greniers tout les samedis matins jour de marché.
Les bénéfices seront reversés au profit des enfants malades.
Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de Langogne Margeride Grand Lac de Naussac.   .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38  langogne@langogne.com

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English :

The Rêves d’Enfants association organizes a garage sale every Saturday morning on market day.
Profits go to help sick children.
Reservations required at the Langogne Margeride Grand Lac de Naussac Tourist Office.

L’événement VIDE GRENIERS Langogne a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-OT Langogne

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