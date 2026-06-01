EXPOSITION AUTOUR DE LA TRAME MARIE-THÉRÈSE BONNIOL Langogne

Langogne

EXPOSITION AUTOUR DE LA TRAME MARIE-THÉRÈSE BONNIOL

23 Rue des Calquières Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Exposition Autour de la Trame de l’artiste Marie-Thérèse BONNIOL.

Création textiles contemporaines en dentelle aux fuseaux.

Créations entièrement réalisées en dentelle aux fuseaux. Mon but est de conserver l’idée de dentelle. Entremêler les fils, réinventer des formes, essayé de mêler le réel et l’irréel…Un cheminement infini…

Par L’ Association Au fil de l’Art à la galerie de la Filature.

Exposition Autour de la Trame de l’artiste Marie-Thérèse BONNIOL.

Création textiles contemporaines en dentelle aux fuseaux.

Mes créations sont entièrement réalisées en dentelle aux fuseaux. Mon but est de conserver l’idée de dentelle.

L’impression de transparence et de mystère est accentuée par le tridimensionnel.

L’utilisation de matériaux et de points plus ou moins denses me permet d’accentuer le contraste entre l’opacité et la transparence.

Jouer avec le vide qui n’est jamais vide, avec le plein qui n’est jamais complètement plein.

Entremêler les fils, réinventer des formes, essayé de mêler le réel et l’irréel…Un cheminement infini…

Je n’essai pas de raconter une histoire, mais plutôt d’exprimer une émotion, un sentiment, une sensation.

Grâce à la légèreté et la transparence, cela nous entraîne dans un monde où planent mystères, douceurs et rêves…

Proposée par L’ Association Au fil de l’Art à la galerie de la Filature des Calquières. .

23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 25 56

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English :

Autour de la Trame exhibition by artist Marie-Thérèse BONNIOL.

Contemporary textile creations in bobbin lace.

Creations made entirely of bobbin lace. My aim is to preserve the idea of lace. Intertwining threads, reinventing shapes, trying to blend the real and the unreal… An infinite journey…

By Association Au fil de l’Art at Galerie de la Filature.

L’événement EXPOSITION AUTOUR DE LA TRAME MARIE-THÉRÈSE BONNIOL Langogne a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-OT Langogne