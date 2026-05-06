Langogne

ATELIER PARENTS ENFANTS PETIT RUISSEAU

11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Atelier parent-enfant autour du thème de l’eau, le groupe Bocage vous guideront pour créer une carte postale sonore unique.

Vous irez enregistrer des sons de ruisseau, des sons de manipulations d’objets avec l’eau, et des voix, pour conter vos histoires et sensations autour de l’eau.

Toutes ces matières sonores enregistrées seront importées dans un logiciel pour créer la carte postale sonore.

Lors de cet atelier parent-enfant (à partir de 7 ans) autour du thème de l’eau, le groupe Bocage, Claire Weidmann (musicienne chanteuse) et Timothée Demoury (musicien, preneur de son) vous guideront pour créer une carte postale sonore unique.

Vous irez enregistrer des sons de ruisseau, puis des sons de manipulations d’objets directement avec l’eau, et enfin des voix, pour conter vos histoires et sensations autour de l’eau.

Toutes ces matières sonores enregistrées seront ensuite importées dans un logiciel, à l’aide duquel vous monterez, avec le duo, ces sons pour créer la carte postale sonore.

Dans le cadre de la saison culturelle.

Réservations obligatoires (helloasso) places limitées. .

11 Boulevard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie

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English :

A parent-child workshop on the theme of water. The Bocage group will guide you in creating a unique sound postcard.

You’ll record stream sounds, the sounds of manipulating objects with water, and voices, to tell your stories and sensations around water.

All these recorded sounds will be imported into a software program to create the sound postcard.

L’événement ATELIER PARENTS ENFANTS PETIT RUISSEAU Langogne a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-OT Langogne