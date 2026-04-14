Langogne

CONCERT CHORALES

Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les Chorales Chant’aux Vents dirigée par Aloyse BROSSE, cheffe de choeur,et la Chorale de St Just St Rambert dirigée par Jean-Pierre Grolet chef de choeur vont se réunir pour explorer un répertoire aussi vaste que les horizons de nos montagnes chants sacrés ou contemporains, gospels, polyphonies du monde… avec parfois un clin d’oeil à la langue et aux traditions d’ici.

Les Chorales Chant’aux Vents dirigée par Aloyse BROSSE, cheffe de choeur,et la Chorale de St Just St Rambert dirigée par Jean-Pierre Grolet chef de choeur vont se réunir pour explorer un répertoire aussi vaste que les horizons de nos montagnes chants sacrés ou contemporains, gospels, polyphonies du monde… avec parfois un clin d’oeil à la langue et aux traditions d’ici. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 7 88 44 66 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chorales Chant’aux Vents, led by choirmaster Aloyse BROSSE, and the Chorale de St Just St Rambert, led by choirmaster Jean-Pierre Grolet, will join forces to explore a repertoire as vast as the horizons of our mountains: sacred and contemporary songs, gospels, world polyphonies… with occasional nods to local language and traditions. with occasional nods to local language and traditions.

L’événement CONCERT CHORALES Langogne a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT Langogne