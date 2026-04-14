CONCERT CHORALES Langogne
CONCERT CHORALES Langogne samedi 6 juin 2026.
Langogne
CONCERT CHORALES
Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les Chorales Chant’aux Vents dirigée par Aloyse BROSSE, cheffe de choeur,et la Chorale de St Just St Rambert dirigée par Jean-Pierre Grolet chef de choeur vont se réunir pour explorer un répertoire aussi vaste que les horizons de nos montagnes chants sacrés ou contemporains, gospels, polyphonies du monde… avec parfois un clin d’oeil à la langue et aux traditions d’ici.
Les Chorales Chant’aux Vents dirigée par Aloyse BROSSE, cheffe de choeur,et la Chorale de St Just St Rambert dirigée par Jean-Pierre Grolet chef de choeur vont se réunir pour explorer un répertoire aussi vaste que les horizons de nos montagnes chants sacrés ou contemporains, gospels, polyphonies du monde… avec parfois un clin d’oeil à la langue et aux traditions d’ici. .
Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 7 88 44 66 52
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English :
Chorales Chant’aux Vents, led by choirmaster Aloyse BROSSE, and the Chorale de St Just St Rambert, led by choirmaster Jean-Pierre Grolet, will join forces to explore a repertoire as vast as the horizons of our mountains: sacred and contemporary songs, gospels, world polyphonies… with occasional nods to local language and traditions. with occasional nods to local language and traditions.
L’événement CONCERT CHORALES Langogne a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT Langogne
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