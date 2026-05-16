Langogne

GALA L.A DANSE SANS VOIX

Pré de la Foire Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Venez applaudir nos danseuses et danseurs pour les représentations du gala annuel.

Pour cette grande occasion, 2 représentations.

Vous avez le choix entre le samedi soir et le le dimanche après-midi.

Sur réservation jauge limitée.

Venez applaudir nos danseuses et danseurs pour les représentations du gala annuel.

Pour cette grande occasion, 2 représentations.

Sans Voix , une expérimentatin, un spectacle, sansparoles, sans mots qui vous laissera peut-être sans voix. Un instrument suffit pour vous transporter, un geste suffit pour dire.

Shhhh…. Savourez l’instant suspendu.

Vous avez le choix entre le samedi soir et le le dimanche après-midi.

Sur réservation jauge limitée. .

Pré de la Foire Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 07 59 42 58 la.danse48@gmail.com

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English :

Come and applaud our dancers for the annual gala performances.

For this special occasion, 2 performances.

You can choose between Saturday evening and Sunday afternoon.

Reservations essential.

L’événement GALA L.A DANSE SANS VOIX Langogne a été mis à jour le 2026-05-16 par 48-OT Langogne