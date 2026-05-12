FESTIVAL THÉÂTRE Langogne
FESTIVAL THÉÂTRE Langogne lundi 8 juin 2026.
Langogne
FESTIVAL THÉÂTRE
Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-08
Représentations des ateliers théâtre de 4 collèges des Alpes et du Collège Marthe Dupeyron, ouvertes à toutes et tous, participation libre.
– Petits bâtards
– Grac de Braux la légende
– La belle au bois dormant… un tournage qui réveille
– Les zéros de la mytho
– La république des gamins
Représentations des ateliers théâtre de 4 collèges des Alpes et du Collège Marthe Dupeyron, ouvertes à toutes et tous, participation libre.
– Spectacle Petits bâtards Par l’atelier théâtre de Langogne, au Collège Marthe Dupeyron.
– Spectacle Grac de Braux la légende Par l’atelier théâtre de Saint-André,
au Collège Marthe Dupeyron.
– Spectacle La belle au bois dormant… un tournage qui réveille Par l’atelier théâtre d’Annot, à la salle polyvalente.
– Spectacle Les zéros de la mytho Par l’atelier théâtre de La Motte du Caire, à la salle polyvalente.
– Spectacle La république des gamins Par l’atelier théâtre de Castellane, à la salle polyvalente. .
Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 76 60
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English :
Performances by theater workshops from 4 collèges des Alpes and Collège Marthe Dupeyron, open to all, free participation.
– Little Bastards
– Grac de Braux la légende
– Sleeping Beauty… a film set that wakes you up
– The zeros of mythology
– The republic of kids
L’événement FESTIVAL THÉÂTRE Langogne a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT Langogne
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