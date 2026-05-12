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FESTIVAL THÉÂTRE Langogne

FESTIVAL THÉÂTRE Langogne

FESTIVAL THÉÂTRE Langogne lundi 8 juin 2026.

Ville : 48300 Langogne

Département : Lozère

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : Gratuit Enfant

Langogne

FESTIVAL THÉÂTRE

Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-08

Représentations des ateliers théâtre de 4 collèges des Alpes et du Collège Marthe Dupeyron, ouvertes à toutes et tous, participation libre.
– Petits bâtards
– Grac de Braux la légende
– La belle au bois dormant… un tournage qui réveille
– Les zéros de la mytho
– La république des gamins
Représentations des ateliers théâtre de 4 collèges des Alpes et du Collège Marthe Dupeyron, ouvertes à toutes et tous, participation libre.
– Spectacle Petits bâtards Par l’atelier théâtre de Langogne, au Collège Marthe Dupeyron.
– Spectacle Grac de Braux la légende Par l’atelier théâtre de Saint-André,
au Collège Marthe Dupeyron.
– Spectacle La belle au bois dormant… un tournage qui réveille Par l’atelier théâtre d’Annot, à la salle polyvalente.
– Spectacle Les zéros de la mytho Par l’atelier théâtre de La Motte du Caire, à la salle polyvalente.
– Spectacle La république des gamins Par l’atelier théâtre de Castellane, à la salle polyvalente.   .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 76 60 

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English :

Performances by theater workshops from 4 collèges des Alpes and Collège Marthe Dupeyron, open to all, free participation.
– Little Bastards
– Grac de Braux la légende
– Sleeping Beauty… a film set that wakes you up
– The zeros of mythology
– The republic of kids

L’événement FESTIVAL THÉÂTRE Langogne a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT Langogne

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