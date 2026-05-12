Langogne

FESTIVAL THÉÂTRE

Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-08

Représentations des ateliers théâtre de 4 collèges des Alpes et du Collège Marthe Dupeyron, ouvertes à toutes et tous, participation libre.

– Petits bâtards

– Grac de Braux la légende

– La belle au bois dormant… un tournage qui réveille

– Les zéros de la mytho

– La république des gamins

Représentations des ateliers théâtre de 4 collèges des Alpes et du Collège Marthe Dupeyron, ouvertes à toutes et tous, participation libre.

– Spectacle Petits bâtards Par l’atelier théâtre de Langogne, au Collège Marthe Dupeyron.

– Spectacle Grac de Braux la légende Par l’atelier théâtre de Saint-André,

au Collège Marthe Dupeyron.

– Spectacle La belle au bois dormant… un tournage qui réveille Par l’atelier théâtre d’Annot, à la salle polyvalente.

– Spectacle Les zéros de la mytho Par l’atelier théâtre de La Motte du Caire, à la salle polyvalente.

– Spectacle La république des gamins Par l’atelier théâtre de Castellane, à la salle polyvalente. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 76 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Performances by theater workshops from 4 collèges des Alpes and Collège Marthe Dupeyron, open to all, free participation.

– Little Bastards

– Grac de Braux la légende

– Sleeping Beauty… a film set that wakes you up

– The zeros of mythology

– The republic of kids

L’événement FESTIVAL THÉÂTRE Langogne a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT Langogne