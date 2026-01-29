TRAIN LE CÉVENOL EXPRESS

Langogne Lozère

Tarif : 150 – 150 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 06:25:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Train Croisière pour un périple sur deux jours qui vous fera découvrir la magie de la ligne des Cévennes de Clermont-Fd à Nîmes en passant par LANGOGNE.

L’Aller sera un train tracté par une locomotive diesel des années 70 type BB 67400, pour le retour, nous changeons de mode de traction !

Vous verrez la locomotive à vapeur 140 C 27

Réservation obligatoire.

Train Croisière pour un périple sur deux jours qui vous fera découvrir la magie de la ligne des Cévennes de Clermont-Fd à Nîmes en passant par LANGOGNE.

Le samedi 30 mai, premier jour du voyage

Vous prendrez place à bord de notre rame historique, tractée par une locomotive diesel des années 70 type BB 67400. Ces voitures à compartiments construites entre les années 30 et les années 70 vous permettront de voyager confortablement toute la journée.

Aux alentours de 6h30, départ en gare de Clermont-Fd puis celui-ci débutera son périple, sillonnant le territoire auvergnat. Tout en profitant du petit déjeuner que nous vous offrons, détendez-vous… nous nous occupons de tout !

Notre train desservira les gares de Issoire, Brioude et Langeac avant de découvrir les Gorges de l’Allier. Cette rivière a sculpté des paysages majestueux que vous ne pouvez admirer que depuis la voie ferrée, qui se fraye un passage grâce aux remarquables ouvrages d’art construits par les bâtisseurs des temps lointains

Arrivée en gare de Langogne à 9h40 direction Nîmes tout en s’arrêtant à Génolhac et Alès.

Au fur et à mesure des kilomètres, vous verrez le paysage changer, les résineux laisseront la place aux feuillus et à une végétation plus méridionale, nous approchons de Nîmes, la Romaine, il est presque midi !

Le dimanche 31 mai, second jour de notre voyage

Pour le retour, nous changeons de mode de traction !

Vous verrez la locomotive à vapeur 140 C 27 qui emmènera notre train jusqu’à la capitale auvergnate. Sous les lueurs matinales, le paysage s’offre à nous dans la longue ascension par la célèbre ligne des Cévennes.

12h30, nous arrivons a LANGOGNE !

Sur place, nous vous proposons un repas complet sur réservation (entrée, plat, fromage, dessert, vin et café) à la Table de Bistou.

Vous pourrez également découvrir la cité Millénaire en vous baladant de ruelles en places à la découverte de notre patrimoine dont le musée de la Filature des Calquières jusqu’à 15h45, après que la locomotive ait elle aussi fait le plein, notre train continuera ensuite son chemin (de fer !) à travers les Gorges de l’Allier et vous redéposera là où vous êtes monté la veille. L’arrivée vers 21h à Clermont-Ferrand marquera la fin d’un beau week-end Cévenol.

Réservation obligatoire.

Certains d’entre vous ne voudront faire que l’aller ou le retour, parfois même seulement partiellement. Pour toute demande ne pouvant être directement satisfaite par le module de réservation ci-dessous, merci de prendre contact avec nous. Nous ferons tout pour satisfaire vos demandes. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 7 83 22 42 58 contact@trainvapeur-auveregne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

the Train Croisière will take you on a two-day journey to discover the magic of the Cévennes line from Clermont-Fd to Nîmes via LANGOGNE.

On the outward journey, the train will be pulled by a 70s diesel locomotive type BB 67400, while on the return journey, we’ll be switching traction modes!

You’ll see the 140 C 27 steam locomotive

Reservations required.

L’événement TRAIN LE CÉVENOL EXPRESS Langogne a été mis à jour le 2026-01-29 par 48-OT Langogne