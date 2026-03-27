AUDITION CHANT ET VIOLON

11 bd De Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Venez écouter et soutenir les élèves en chant et violon de l’école départementale de Lozère.

Accès libre.

Venez écouter et soutenir les élèves en chant et violon de l’école départementale de Lozère.

Accès libre. .

11 bd De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65

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English :

Come and support the singing and violin students of the Lozère departmental school.

Free admission.

L’événement AUDITION CHANT ET VIOLON Langogne a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Langogne