AUDITION CHANT ET VIOLON Langogne
AUDITION CHANT ET VIOLON Langogne mercredi 27 mai 2026.
AUDITION CHANT ET VIOLON
11 bd De Gaulle Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Venez écouter et soutenir les élèves en chant et violon de l’école départementale de Lozère.
Accès libre.
Venez écouter et soutenir les élèves en chant et violon de l’école départementale de Lozère.
Accès libre. .
11 bd De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65
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English :
Come and support the singing and violin students of the Lozère departmental school.
Free admission.
L’événement AUDITION CHANT ET VIOLON Langogne a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Langogne
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