Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

INSTANTS FAMILLE ÉVEIL MUSICAL Langogne

INSTANTS FAMILLE ÉVEIL MUSICAL Langogne

INSTANTS FAMILLE ÉVEIL MUSICAL Langogne jeudi 11 juin 2026.

Adresse : 11 bouelvard de Gaulle

Ville : 48300 Langogne

Département : Lozère

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit Enfant

Langogne

INSTANTS FAMILLE ÉVEIL MUSICAL

11 bouelvard de Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 09:30:00
fin : 2026-06-11 11:30:00

Date(s) :
2026-06-11

Acticités ludiques adultes enfants.
Eveil musical, pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés par un adulte.
Acticités ludiques adultes enfants.
Eveil musical, pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés par un adulte.   .

11 bouelvard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 65 67 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play activities for adults and children.
Eveil musical, for children aged 0 to 6 accompanied by an adult.

L’événement INSTANTS FAMILLE ÉVEIL MUSICAL Langogne a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT Langogne

À voir aussi à Langogne (Lozère)