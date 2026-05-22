Langogne

INSTANTS FAMILLE ÉVEIL MUSICAL

11 bouelvard de Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 09:30:00

fin : 2026-06-11 11:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Acticités ludiques adultes enfants.

Eveil musical, pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés par un adulte.

Acticités ludiques adultes enfants.

Eveil musical, pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés par un adulte. .

11 bouelvard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 65 67 81

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English :

Play activities for adults and children.

Eveil musical, for children aged 0 to 6 accompanied by an adult.

L’événement INSTANTS FAMILLE ÉVEIL MUSICAL Langogne a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT Langogne