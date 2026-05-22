INSTANTS FAMILLE ÉVEIL MUSICAL Langogne
INSTANTS FAMILLE ÉVEIL MUSICAL Langogne jeudi 11 juin 2026.
Langogne
INSTANTS FAMILLE ÉVEIL MUSICAL
11 bouelvard de Gaulle Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 09:30:00
fin : 2026-06-11 11:30:00
Date(s) :
2026-06-11
Acticités ludiques adultes enfants.
Eveil musical, pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés par un adulte.
Acticités ludiques adultes enfants.
Eveil musical, pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés par un adulte. .
11 bouelvard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 65 67 81
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English :
Play activities for adults and children.
Eveil musical, for children aged 0 to 6 accompanied by an adult.
L’événement INSTANTS FAMILLE ÉVEIL MUSICAL Langogne a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT Langogne
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