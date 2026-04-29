Langogne

PLACE DU TAF

Place de la Halle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

France Travail, La région Occitanie et la ville de Langogne vous proposent de participer à l’opération Place du TAF ( Travail Avenir Formation) près de chez moi job dating, formations, rencontres, stages.

Venir à votre rencontre France Travail Occitanie et le Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée ont mis en place une suite d’événements Place du taf près de chez moi , qui sillonne plusieurs villes sur le territoire d’Occitanie.

Les événements se dérouleront sur les places dans les villes en quartiers prioritaires de la ville et dans les villages en zones rurales.

L’objectif de cette tournée ?

S’informer, s’orienter, se former et déposer sa candidature auprès des entreprises présentes.

Mesures, entrepreneuriat, formations, coaching… seront autant de sujets qui seront traités et de possibilités concrètes qui vous seront offertes lors du passage de Place du taf près de chez moi .

Apportez votre CV, des entreprises seront présentes pour vous recruter ! .

Place de la Halle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 75 franceservices@ccham-langogne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

France Travail, the Occitanie region and the town of Langogne invite you to take part in the Place du TAF (Travail Avenir Formation) près de chez moi operation: job dating, training, meetings and internships.

L’événement PLACE DU TAF Langogne a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT Langogne